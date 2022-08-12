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Окупанти анонсували початок "суду" над полоненими іноземцями – росЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 17:10
РОСІЙСЬКІ БОЙОВИКИ ТАК ЗВАНОГО "ДНР" поБЛИЗУ СВІТЛОДАРСЬКА В 2015 РОЦІ. ФОТО: GETTY IMAGES

Російські ЗМІ повідомляють, що донецькі бойовики 15 серпня почнуть розглядати "кримінальну справу" п'яти полонених іноземців.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на джерело у "судових органах" бойовиків

Дослівно: "Судове засідання призначено на 15 серпня, воно пройде у закритому від слухачів режимі".

Деталі: За інформацією ЗМІ, обвинувачені: громадянин Швеції Матіас Густавссон, хорват Векослав Пребег, а також британці Джон Хардінг, Ендрю Хілл та Ділан Хілі.

Іноземці, за "законами" самопроголошеної республіки, підозрюються в участі у збройному конфлікті як найманці, проходженні навчання для терористичної діяльності, скоєнні дій для захоплення влади та пособництві у вербуванні найманців. Якщо провину іноземців буде доведено, їм може загрожувати страта.

Нагадаємо:

  • 9 червня терористи тимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до страти трьох іноземних бійців, які захищали Україну: британців Ейдена Ейсліна, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма.
  • Український Генштаб повідомляв, що всі іноземні бійці, котрі захищають Україну, є комбатантами. Це означає, що вони захищені Женевською конвенцією.
  • Спікер українського МЗС Олег Ніколенко назвав нікчемним рішення окупантів щодо страти.

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Теми: Донецька областьРосіяполонені
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