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Оккупанты анонсировали начало "суда" над пленными иностранцами – росСМИ

"Украинская правда"Пятница, 12 августа 2022, 17:10
Оккупанты анонсировали начало суда над пленными иностранцами – росСМИ
РОССИЙСКИЕ БОЕВИКИ ТАК НАЗЫВАЕМОГО "ДНР" вБЛИЗИ СВЕТЛОДАРСКАЯ В 2015 ГОДЕ. ФОТО: GETTY IMAGES

Российские СМИ сообщают, что донецкие боевики 15 августа начнут рассмотрение "уголовного дела" пяти пленных иностранцев.

Источник: Интерфакс со ссылкой на источник в "судебных органах" боевиков

Дословно: "Судебное заседание назначено на 15 августа, оно пройдет в закрытом от слушателей режиме".

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Детали: По информации СМИ, обвиняемые: гражданин Швеции Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег, а также британцы Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили. 

Иностранцы, по законам самопровозглашенной республики, подозреваются в участии в вооруженном конфликте в качестве наемников, 

прохождении обучения для "террористической деятельности", совершении действий, направленных на захват власти и пособничество вербовке наемников. Если вина иностранцев будет доказана, им может грозить смертная казнь. 

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Предыстория: 

  • 9 июня террористы временно оккупированных территорий Донецкой области "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов, защищавших Украину: британцев Эйдене Эйслине, Шоне Пиннере и марокканце Саадуне Брагиме.
  • Украинский Генштаб сообщал, что все иностранные бойцы, защищающие Украину, являются комбатантами. Это значит, что они защищены Женевской конвенцией.
  • Спикер украинского МИДа Олег Николенко назвал никчемным решение оккупантов о смертной казни.

Темы: Донецкая областьРосcияпленные
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