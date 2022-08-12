Оккупанты анонсировали начало "суда" над пленными иностранцами – росСМИ
Российские СМИ сообщают, что донецкие боевики 15 августа начнут рассмотрение "уголовного дела" пяти пленных иностранцев.
Источник: Интерфакс со ссылкой на источник в "судебных органах" боевиков
Дословно: "Судебное заседание назначено на 15 августа, оно пройдет в закрытом от слушателей режиме".
Детали: По информации СМИ, обвиняемые: гражданин Швеции Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег, а также британцы Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.
Иностранцы, по законам самопровозглашенной республики, подозреваются в участии в вооруженном конфликте в качестве наемников,
прохождении обучения для "террористической деятельности", совершении действий, направленных на захват власти и пособничество вербовке наемников. Если вина иностранцев будет доказана, им может грозить смертная казнь.
Предыстория:
- 9 июня террористы временно оккупированных территорий Донецкой области "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов, защищавших Украину: британцев Эйдене Эйслине, Шоне Пиннере и марокканце Саадуне Брагиме.
- Украинский Генштаб сообщал, что все иностранные бойцы, защищающие Украину, являются комбатантами. Это значит, что они защищены Женевской конвенцией.
- Спикер украинского МИДа Олег Николенко назвал никчемным решение оккупантов о смертной казни.