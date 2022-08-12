Оккупанты анонсировали начало "суда" над пленными иностранцами – росСМИ

РОССИЙСКИЕ БОЕВИКИ ТАК НАЗЫВАЕМОГО "ДНР" вБЛИЗИ СВЕТЛОДАРСКАЯ В 2015 ГОДЕ. ФОТО: GETTY IMAGES

Российские СМИ сообщают, что донецкие боевики 15 августа начнут рассмотрение "уголовного дела" пяти пленных иностранцев.

Источник: Интерфакс со ссылкой на источник в "судебных органах" боевиков

Дословно: "Судебное заседание назначено на 15 августа, оно пройдет в закрытом от слушателей режиме".

Детали: По информации СМИ, обвиняемые: гражданин Швеции Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег, а также британцы Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.

Иностранцы, по законам самопровозглашенной республики, подозреваются в участии в вооруженном конфликте в качестве наемников,

прохождении обучения для "террористической деятельности", совершении действий, направленных на захват власти и пособничество вербовке наемников. Если вина иностранцев будет доказана, им может грозить смертная казнь.

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