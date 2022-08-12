Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до зимы

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Проекты законов об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" (№7664) и утверждении указа "О продлении срока проведения общей мобилизации" (№7665) президент внес в парламент 12 августа.

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Зеленский предлагает продлить действие военного положения на 90 суток, начиная с 05:30 утра 23 августа 2022 года.

Таким образом, военное положение будет действовать, по меньшей мере, до 20 ноября, почти до зимы.

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