Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до зимы
Пятница, 12 августа 2022, 17:37
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Проекты законов об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" (№7664) и утверждении указа "О продлении срока проведения общей мобилизации" (№7665) президент внес в парламент 12 августа.
Зеленский предлагает продлить действие военного положения на 90 суток, начиная с 05:30 утра 23 августа 2022 года.
Таким образом, военное положение будет действовать, по меньшей мере, до 20 ноября, почти до зимы.
Предыстория:
- Военное положение в Украине было введено в первый день полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года, хотя необъявленная война длилась уже 8 лет.
- Верховная Рада дважды продлевала военное положение на 30 дней, а 22 мая – на 90 дней, до 23 августа. Так же с мобилизацией.
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УП, обновлено в 18:03