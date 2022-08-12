Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до зимы

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Проекты законов об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" (№7664) и утверждении указа "О продлении срока проведения общей мобилизации" (№7665) президент внес в парламент 12 августа.

Зеленский предлагает продлить действие военного положения на 90 суток, начиная с 05:30 утра 23 августа 2022 года.

Таким образом, военное положение будет действовать, по меньшей мере, до 20 ноября, почти до зимы.

Предыстория:

Военное положение в Украине было введено в первый день полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года, хотя необъявленная война длилась уже 8 лет.

Верховная Рада дважды продлевала военное положение на 30 дней, а 22 мая – на 90 дней, до 23 августа. Так же с мобилизацией.