Рада продовжила воєнний стан до кінця літа
Неділя, 22 травня 2022, 14:35
Верховна Рада продовжила воєнний стан до 23 серпня.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова Железняка: "Верховна Рада продовжила військовий стан до 23 серпня. Представляв Секретар РНБО – Данілов. За – 320 голосів".
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Деталі: Також нардепи 315 голосами затвердили указ президента про продовження загальної мобілізації до 23 серпня.
Передісторія:
- 18 травня у ВР зареєстрували президенський проєкт закону №7389 про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін воєнного стану в Україні.
- В іншому проєкті закону № 7390 президент пропонував продовжити строк загальної мобілізації із 25 травня на ще 90 днів.
- Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці, оскільки контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Водночас Рада може в будь-який момент скасувати воєнний стан.
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