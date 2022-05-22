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Рада продовжила воєнний стан до кінця літа

Ірина БалачукНеділя, 22 травня 2022, 14:35
Рада продовжила воєнний стан до кінця літа
Фото з Telegram Железняка

Верховна Рада продовжила воєнний стан до 23 серпня.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram 

Пряма мова Железняка: "Верховна Рада продовжила військовий стан до 23 серпня. Представляв Секретар РНБО – Данілов. За – 320 голосів".

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Деталі: Також нардепи 315 голосами затвердили указ президента про продовження загальної мобілізації до 23 серпня.

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Теми: Верховна РадаВоєнний станзаконодавство
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