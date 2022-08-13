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ISW: Кремль намагається перезапустити ВПК для тривалої війни

Анастасія КалатурСубота, 13 серпня 2022, 05:35
ФОТО: GETTY

Кремль намагається перезапустити чи розширити промисловість для підтримки тривалих бойових дій в Україні.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що 12 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, відвідав завод "Уралвагонзавод" - це  найбільший виробник танків у Росії та виробник  зокрема танків Т-72. Цьому передувало повідомлення про те, що "Уралвагонзавод" зіштовхнувся з фінансовими проблемами через запроваджені Заходом санкції та невиконання зобов'язань за державним контрактом.

ISW пише, що візит Шойгу може свідчити, що Кремль намагається перезапустити чи розширити діяльність військово-промислового комплексу.

Нагадаємо:                                                               

  • За даними ГУР Міноборони, у Росії почали проводити приховані заходи так званої "промислової мобілізації" компаній та підприємств оборонного сектору.
  • Зокрема, у  компанії "Ростех" із початку серпня запроваджено  заборону на відпустки для всього керівного складу та значної частини робочого персоналу. У деяких компаніях, які входять до складу "Ростех", "перенесення відпусток на невизначений термін" стосується 100% працівників.
  • Також воєнно-промислова комісія РФ, яку очолює Володимир Путін, готує зміни до програми державного оборонного замовлення РФ на 2022 рік, які передбачають збільшення витрат на 600-700 млрд російських рублів. Затвердження змін очікується на початку вересня.

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Теми: війнаРосія
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