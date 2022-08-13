ISW: Кремль намагається перезапустити ВПК для тривалої війни

Кремль намагається перезапустити чи розширити промисловість для підтримки тривалих бойових дій в Україні.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що 12 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, відвідав завод "Уралвагонзавод" - це найбільший виробник танків у Росії та виробник зокрема танків Т-72. Цьому передувало повідомлення про те, що "Уралвагонзавод" зіштовхнувся з фінансовими проблемами через запроваджені Заходом санкції та невиконання зобов'язань за державним контрактом.

ISW пише, що візит Шойгу може свідчити, що Кремль намагається перезапустити чи розширити діяльність військово-промислового комплексу.

Нагадаємо: