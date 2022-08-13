ISW: Кремль пытается перезапустить ВПК для продолжительной войны

Кремль пытается перезапустить или расширить промышленность для поддержки продолжительных боевых действий в Украине.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Отмечается, что 12 августа министр обороны России Сергей Шойгу предположительно посетил завод "Уралвагонзавод" - это крупнейший производитель танков в России и производитель в частности танков Т-72. Этому предшествовало сообщение о том, что "Уралвагонзавод" столкнулся с финансовыми проблемами из-за введенных Западом санкций и невыполнения обязательств по государственному контракту.

ISW пишет, что визит Шойгу может свидетельствовать о том, что Кремль пытается перезапустить или расширить деятельность военно-промышленного комплекса.

Напомним: