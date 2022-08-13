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ISW: Кремль пытается перезапустить ВПК для продолжительной войны

Анастасия КалатурСуббота, 13 августа 2022, 05:35
ISW: Кремль пытается перезапустить ВПК для продолжительной войны
ФОТО: GETTY

Кремль пытается перезапустить или расширить промышленность для поддержки продолжительных боевых действий в Украине.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Отмечается, что 12 августа министр обороны России Сергей Шойгу предположительно посетил завод "Уралвагонзавод" - это крупнейший производитель танков в России и производитель в частности танков Т-72. Этому предшествовало сообщение о том, что "Уралвагонзавод" столкнулся с финансовыми проблемами из-за введенных Западом санкций и невыполнения обязательств по государственному контракту.

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ISW пишет, что визит Шойгу может свидетельствовать о том, что Кремль пытается перезапустить или расширить деятельность военно-промышленного комплекса.

Напомним:

  • По данным ГУР Минобороны, в России начали проводить скрытые мероприятия так называемой "промышленной мобилизации" компаний и предприятий оборонного сектора.
  • В частности, в компании "Ростех" с начала августа введен запрет на отпуска для всего руководящего состава и значительной части рабочего персонала. В некоторых компаниях, входящих в состав "Ростех", "перенос отпусков на неопределенный срок" относится к 100% работников.
  • Также военно-промышленная комиссия РФ, возглавляемая Владимиром Путиным, готовит изменения к программе государственного оборонного заказа РФ на 2022 год, которые предусматривают увеличение расходов на 600-700 млрд российских рублей. Утверждение перемен ожидается в начале сентября.

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Темы: войнаРосcия
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