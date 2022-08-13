На сході захисники "приземлили" російський Су-25
Субота, 13 серпня 2022, 11:23
Війська протиповітряної оборони ЗСУ збили на сході України російський штурмовик Су-25 та 4 безпілотники типу "Орлан-10".
Джерело: Угруповання Об'єднаних сил у Facebook
Дослівно Угруповання Об'єднаних сил: "За минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ на сході України знищили 4 БПЛА типу Орлан-10, з них один вночі, та штурмовик Су-25".
Деталі: Захисники також оприлюднили фото збитої ворожої авіаційної техніки.
Передісторія:
- Лише за минулу добу Збройні сили України знищили близько 200 окупантів, 7 ворожих танків, 7 ББМ та 3 артилерійських системи. Загалом з 24 лютого Росія вже втратила близько 43 400 військових, 1 856 танків та 4 115 бойових броньованих машин.