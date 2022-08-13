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На сході захисники "приземлили" російський Су-25

Ірина БалачукСубота, 13 серпня 2022, 11:23
Фото Угруповання Об'єднаних сил

Війська протиповітряної оборони ЗСУ збили на сході України російський штурмовик Су-25 та 4 безпілотники типу "Орлан-10".

Джерело: Угруповання Об'єднаних сил у Facebook

Дослівно Угруповання Об'єднаних сил: "За минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ на сході України знищили 4 БПЛА типу Орлан-10, з них один вночі, та штурмовик Су-25". 

 
фото Угруповання Об'єднаних сил

Деталі: Захисники також оприлюднили фото збитої ворожої авіаційної техніки.  

 
фото Угруповання Об'єднаних сил

Передісторія: 

  • Лише за минулу добу Збройні сили України знищили близько 200 окупантів, 7 ворожих танків, 7 ББМ та 3 артилерійських системи. Загалом з 24 лютого Росія вже втратила близько 43 400 військових, 1 856 танків та 4 115 бойових броньованих машин.

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Теми: УкраїнавійнаЗбройні силиавіа
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