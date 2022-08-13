На сході захисники "приземлили" російський Су-25

Війська протиповітряної оборони ЗСУ збили на сході України російський штурмовик Су-25 та 4 безпілотники типу "Орлан-10".

Джерело: Угруповання Об'єднаних сил у Facebook

Дослівно Угруповання Об'єднаних сил: "За минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ на сході України знищили 4 БПЛА типу Орлан-10, з них один вночі, та штурмовик Су-25".

фото Угруповання Об'єднаних сил

Деталі: Захисники також оприлюднили фото збитої ворожої авіаційної техніки.

фото Угруповання Об'єднаних сил

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