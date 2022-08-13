На востоке защитники "приземлили" российский Су-25

Войска противовоздушной обороны ВСУ сбили на востоке Украины российский штурмовик Су-25 и 4 беспилотника типа "Орлан-10".

Источник: Группировка Объединенных сил в Facebook

Дословно Группировка Объединенных сил: "За минувшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ на востоке Украины уничтожили 4 БПЛА типа Орлан-10, из них один ночью, и штурмовик Су-25".

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Фото Группировки Объединенных сил

Детали: Защитники также обнародовали фото сбитой вражеской авиационной техники.

Фото Группировки Объединенных сил

Предыстория:

Только за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили около 200 оккупантов, 7 вражеских танков, 7 ББМ и 3 артиллерийских системы. С 24 февраля Россия уже потеряла около 43 400 военных, 1 856 танков и 4 115 боевых бронированных машин.