Мэр сообщил о взрывах в Мелитополе: Работают партизаны
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Мелитополе – по его словам, работают партизаны.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Седьмой день подряд наши силы сопротивления не дают рашистам ни секунды покоя.
Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города.
Ждем хорошие новости об очередных потерях русни".
Напомним: Россияне разместили военную базу на территории больницы в центре временно оккупированного Мелитополя.
Практически в это же время мэрия Мариуполя сообщила, что 13 августа после обеда раздался взрыв, который "слышал весь город".
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