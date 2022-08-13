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Мэр сообщил о взрывах в Мелитополе: Работают партизаны

Роман ПетренкоСуббота, 13 августа 2022, 16:39
Федоров, getty images

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Мелитополе – по его словам, работают партизаны.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Седьмой день подряд наши силы сопротивления не дают рашистам ни секунды покоя.

Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города.

Ждем хорошие новости об очередных потерях русни".

Напомним: Россияне разместили военную базу на территории больницы в центре временно оккупированного Мелитополя.

Практически в это же время мэрия Мариуполя сообщила, что 13 августа после обеда раздался взрыв, который "слышал весь город".

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Темы: Мелитопольвзрыввойна
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