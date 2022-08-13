В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи – ЗМІ

Кілька потужних вибухів пролунали у суботу в окупованому місті Нова Каховка Херсонської області.

Джерело: херсонське видання "Мост" із посиланням на місцеві пабліки

Деталі: Місцеві мешканці повідомляють, що вибухи пролунали з мікрорайону "Сокіл" неподалік однієї з міських лікарень.

Також розміщені фото і відео вибухів. Люди повідомляють, що в житлових будинках неподалік епіцентру вибуху повилітали вікна.

"Ймовірно ЗСУ завдали удар по місцю скупчення живої сили, техніки і боєприпасів російських окупантів", - пише видання.

Наслідки вибухів у Новій Каховці 13 серпня, фото місцевих мешканців, Мост

Що передувало: Раніше у суботу стало відомо про вибухи в окупованих Мелітополі та Маріуполі.