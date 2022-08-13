Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 19:36
В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи – ЗМІ
Наслідки вибухів у Новій Каховці 13 серпня, фото місцевих мешканців, Мост

Кілька потужних вибухів пролунали у суботу в окупованому місті Нова Каховка Херсонської області.

Джерело: херсонське видання "Мост" із посиланням на місцеві пабліки

Деталі: Місцеві мешканці повідомляють, що вибухи пролунали з мікрорайону "Сокіл" неподалік однієї з міських лікарень.

Реклама:

Також розміщені фото і відео вибухів. Люди повідомляють, що в житлових будинках неподалік епіцентру вибуху повилітали вікна.

"Ймовірно ЗСУ завдали удар по місцю скупчення живої сили, техніки і боєприпасів російських окупантів", - пише видання.

Наслідки вибухів у Новій Каховці 13 серпня, фото місцевих мешканців, Мост
Наслідки вибухів у Новій Каховці 13 серпня, фото місцевих мешканців, Мост

Що передувало: Раніше у суботу стало відомо про вибухи в окупованих Мелітополі та Маріуполі

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості
Останні новини
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
Усі новини...
Реклама: