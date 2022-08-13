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В оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 19:36
В оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы – СМИ
Последствия взрывов в Новой Каховке 13 августа, фото местных жителей, Мост

Несколько мощных взрывов прогремели в субботу в оккупированном городе Новая Каховка Херсонской области.

Источник: херсонское издание "Мост" со ссылкой на местные паблики

Детали: Местные жители сообщают, что взрывы прогремели из микрорайона "Сокол" недалеко от одной из городских больниц.

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Также размещены фото и видео взрывов. Люди сообщают, что в жилых домах неподалеку от эпицентра взрыва вылетели окна.

"Вероятно ВСУ нанесли удар по месту скопления живой силы, техники и боеприпасов российских оккупантов", - пишет издание.

Последствия взрывов в Новой Каховке 13 августа, фото местных жителей, Мост
Последствия взрывов в Новой Каховке 13 августа, фото местных жителей, Мост

Что предшествовало: Ранее в субботу стало известно о взрывах в оккупированных Мелитополе и Мариуполе.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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