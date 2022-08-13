В оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы – СМИ
Суббота, 13 августа 2022, 19:36
Несколько мощных взрывов прогремели в субботу в оккупированном городе Новая Каховка Херсонской области.
Источник: херсонское издание "Мост" со ссылкой на местные паблики
Детали: Местные жители сообщают, что взрывы прогремели из микрорайона "Сокол" недалеко от одной из городских больниц.
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Также размещены фото и видео взрывов. Люди сообщают, что в жилых домах неподалеку от эпицентра взрыва вылетели окна.
"Вероятно ВСУ нанесли удар по месту скопления живой силы, техники и боеприпасов российских оккупантов", - пишет издание.
Что предшествовало: Ранее в субботу стало известно о взрывах в оккупированных Мелитополе и Мариуполе.
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