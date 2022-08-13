Президент розповів про "хороші новини" на півдні

Президент Володимир Зеленський відзначає "хороші новини" щодо знищення сил і засобів окупантів на півдні.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо – зменшуємо потенціал окупантів".

Деталі: Зеленський також зазначив, що на Донбасі тривають жорстокі бої.

"Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок. Росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів – артилерія, техніка, люди. Всі наші захисники й захисниці там – просто герої", – сказав він.

На Харківщині, за словами президента, "українська оборона міцна, і намагання окупантів атакувати постійно провалюються".

Що передувало: У суботу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що весь керівний склад російських окупаційних військ на півдні України переміщується на лівий берег Дніпра.

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Також цього дня кілька потужних вибухів пролунали в окупованому місті Нова Каховка Херсонської області.