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Президент розповів про "хороші новини" на півдні

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 22:18
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський відзначає "хороші новини" щодо знищення сил і засобів окупантів на півдні.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо – зменшуємо потенціал окупантів".

Деталі: Зеленський також зазначив, що на Донбасі тривають жорстокі бої.

"Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок. Росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів – артилерія, техніка, люди. Всі наші захисники й захисниці там – просто герої", – сказав він.

На Харківщині, за словами президента, "українська оборона міцна, і намагання окупантів атакувати постійно провалюються".

Що передувало: У суботу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що весь керівний склад російських окупаційних військ на півдні України переміщується на лівий берег Дніпра.

ВІДЕО ДНЯ

Також цього дня кілька потужних вибухів пролунали в окупованому місті Нова Каховка Херсонської області.

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Теми: ЗеленськийвійнаХерсонська область
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