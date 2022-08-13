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Президент рассказал о "хороших новостях" на юге

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 22:18
Президент рассказал о хороших новостях на юге
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает "хорошие новости" об уничтожении сил и средств оккупантов на юге.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем – уменьшаем потенциал оккупантов".

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Детали: Зеленский также отметил, что на Донбассе продолжаются жестокие бои.

"Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений – Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление. Россия отправила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов – артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там – просто герои", – сказал он.

В Харьковской области, по словам президента, "украинская оборона крепка, и попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются".

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Что предшествовало: В субботу глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что весь руководящий состав российских оккупационных войск на юге Украины перемещается на левый берег Днепра.

Также в этот день несколько мощных взрывов прогремели в оккупированном городе Новая Каховка Херсонской области.

Темы: ЗеленскийвойнаХерсонская область
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