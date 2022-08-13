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Керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра – Кім

Катерина ТищенкоСубота, 13 серпня 2022, 17:25
карта бойових дій на півдні, deepstatemap.live

Весь керівний склад російських окупаційних військ на півдні України переміщується на лівий берег Дніпра.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Дослівно: "Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра.

Весь керівний склад переміщується за Дніпро".

Що передувало: Раніше у суботу Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною області, анонсували найближчим часом "певні результати" та пообіцяли розповісти про них.

Передісторія:

  • 10 серпня Збройні сили України пошкодили Каховський міст на Херсонщині. Він був останньою транспортною артерією для окупантів. Тепер росіяни не можуть перевозити зброю та техніку через Дніпро на Херсонщині у достатній кількості.
  • Раніше ЗСУ вдало вивели з ладу ще два мости в цьому районі.
  • Британська розвідка вважає, що з огляду на обмежений ланцюг поставок, розмір запасів, які створила російська армія, буде ключовим для її витривалості на правому березі Дніпра в Херсонській області.

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Теми: окупаціяХерсонська областьМиколаївська область
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