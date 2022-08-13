Керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра – Кім
Субота, 13 серпня 2022, 17:25
Весь керівний склад російських окупаційних військ на півдні України переміщується на лівий берег Дніпра.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Дослівно: "Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра.
Весь керівний склад переміщується за Дніпро".
Що передувало: Раніше у суботу Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною області, анонсували найближчим часом "певні результати" та пообіцяли розповісти про них.
Передісторія:
- 10 серпня Збройні сили України пошкодили Каховський міст на Херсонщині. Він був останньою транспортною артерією для окупантів. Тепер росіяни не можуть перевозити зброю та техніку через Дніпро на Херсонщині у достатній кількості.
- Раніше ЗСУ вдало вивели з ладу ще два мости в цьому районі.
- Британська розвідка вважає, що з огляду на обмежений ланцюг поставок, розмір запасів, які створила російська армія, буде ключовим для її витривалості на правому березі Дніпра в Херсонській області.
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