Керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра – Кім

Весь керівний склад російських окупаційних військ на півдні України переміщується на лівий берег Дніпра.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Дослівно: "Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра.

Весь керівний склад переміщується за Дніпро".

Що передувало: Раніше у суботу Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною області, анонсували найближчим часом "певні результати" та пообіцяли розповісти про них.

Передісторія:

10 серпня Збройні сили України пошкодили Каховський міст на Херсонщині. Він був останньою транспортною артерією для окупантів. Тепер росіяни не можуть перевозити зброю та техніку через Дніпро на Херсонщині у достатній кількості.

Раніше ЗСУ вдало вивели з ладу ще два мости в цьому районі.

Британська розвідка вважає, що з огляду на обмежений ланцюг поставок, розмір запасів, які створила російська армія, буде ключовим для її витривалості на правому березі Дніпра в Херсонській області.