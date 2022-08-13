Керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра – Кім

Весь керівний склад російських окупаційних військ на півдні України переміщується на лівий берег Дніпра.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Дослівно: "Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра.

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Весь керівний склад переміщується за Дніпро".

Що передувало: Раніше у суботу Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною області, анонсували найближчим часом "певні результати" та пообіцяли розповісти про них.

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