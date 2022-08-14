Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Росіяни збільшують атаки біля Сіверська, щоб відволікти від своїх операцій на півдні

Анастасія КалатурНеділя, 14 серпня 2022, 04:10
ФОТО: GETTY

З 11 серпня російські війська збільшили наземні  атаки у районі Сіверська – це може свідчити про намагання РФ відвернути увагу України від півдня, де українські війська проводить ефективні контратаки.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Дотепер, як зазначається, російські війська проводили лише спорадичні та обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійський обстріл.

ISW пише, що російські сили можуть сподіватися змістити акцент з півдня, щоб послабити тиск на власні операції вздовж Південної осі.

Зазначається, що російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська, на південь і на схід від Бахмута. Також росіяни провели обмежений наземний штурм на північ від Харкова.

Українські сили продовжують спроби порушити російські наземні російські лінії зв'язку (GLOC), які підтримують російські сили на правому березі Дніпра. ISW пише, що росіяни не можуть підтримувати масштабні механізовані операції без надійного GLOC. Доставляти боєприпаси, паливо та важку техніку, достатню для наступальних або навіть широкомасштабних оборонних операцій, через понтонні переправи або по повітрю непрактично, якщо не неможливо. 

Нагадаємо: За даними видання NYT, Україна після отримання нового озброєння великої дальності змінює свою військову стратегію. Хоча українські військові не досягли серйозних територіальних успіхів, їм вдалося сповільнити просування Росії країною принаймні на даний момент і зупинити важкі втрати, яких Україна зазнала в останні міс

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоЩе один мер Куп’янська, на цей раз колишній, виявився зрадником

Командира полку "Азов" Прокопенка вивезли до Росії - дружина

Повітряні сили завдали 10 авіаударів по окупантах

фотоЗСУ відкинули росіян від двох сіл – Гайдай

Британська розвідка: ідуть запеклі бої за Піски, на півдні Росія посилює підрозділи

Україна з новою зброєю змінює свою військову стратегію – NYT

Усі новини...
війна
Росіяни вбили двох цивільних, ще десятьох поранили за добу на Донеччині
РФ вночі гатила по Дніпропетровщині, в Марганці поранений чоловік
Зведення Генштабу: Росіяни проривали оборону на Слов'янському напрямку, та безуспішно
Останні новини
15:47
фотоЩе один мер Куп’янська, на цей раз колишній, виявився зрадником
15:38
Окупанти обстріляли Енергодар, є поранені - мер
15:28
Уряд хоче повернути акцизи на пальне
14:51
Міністр оборони Словаччини: в Україні немає наших МіГ-29
14:49
Втратила руку і ледь вижила в Бучі: 9-річна Саша з Гостомеля чекає на протезування у США
14:31
відеоКнязівська піхота показала, як зрівняла з землею три БМП з окупантами
14:28
Bitcoin перевищив 25 000 доларів вперше з червня
14:19
фотоУ ТЦ в Єревані стався вибух на складі феєрверків: 1 загиблий, 20 постраждалих
13:59
Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз
13:37
фотоОбстріл Харківщини: ракета впала поруч з багатоквартирним будинком, пошкоджені 15 автівок
Усі новини...