ISW: Росіяни збільшують атаки біля Сіверська, щоб відволікти від своїх операцій на півдні

З 11 серпня російські війська збільшили наземні атаки у районі Сіверська – це може свідчити про намагання РФ відвернути увагу України від півдня, де українські війська проводить ефективні контратаки.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Дотепер, як зазначається, російські війська проводили лише спорадичні та обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійський обстріл.

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ISW пише, що російські сили можуть сподіватися змістити акцент з півдня, щоб послабити тиск на власні операції вздовж Південної осі.

Зазначається, що російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська, на південь і на схід від Бахмута. Також росіяни провели обмежений наземний штурм на північ від Харкова.

Українські сили продовжують спроби порушити російські наземні російські лінії зв'язку (GLOC), які підтримують російські сили на правому березі Дніпра. ISW пише, що росіяни не можуть підтримувати масштабні механізовані операції без надійного GLOC. Доставляти боєприпаси, паливо та важку техніку, достатню для наступальних або навіть широкомасштабних оборонних операцій, через понтонні переправи або по повітрю непрактично, якщо не неможливо.

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Нагадаємо: За даними видання NYT, Україна після отримання нового озброєння великої дальності змінює свою військову стратегію. Хоча українські військові не досягли серйозних територіальних успіхів, їм вдалося сповільнити просування Росії країною принаймні на даний момент і зупинити важкі втрати, яких Україна зазнала в останні міс