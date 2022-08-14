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ISW: Россияне увеличивают атаки у Северска, чтобы отвлечь от своих операций на юге

Анастасия КалатурВоскресенье, 14 августа 2022, 04:10
ISW: Россияне увеличивают атаки у Северска, чтобы отвлечь от своих операций на юге
ФОТО: GETTY

С 11 августа российские войска увеличили наземные атаки в районе Северска – это может свидетельствовать о попытке РФ отвлечь внимание Украины от юга, где украинские войска проводят эффективные контратаки.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: До сих пор, как отмечается, российские войска проводили только спорадические и ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские обстрелы.

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ISW пишет, что российские силы могут надеяться сместить акцент с юга, чтобы ослабить давление на собственные операции вдоль Южной оси.

Отмечается, что российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска, к югу и к востоку от Бахмута. Также россияне провели ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.

Украинские силы продолжают попытки нарушить российские наземные российские линии связи (GLOC), поддерживающие российские силы на правом берегу Днепра. ISW пишет, что россияне не могут поддерживать масштабные механизированные операции без надежного GLOC. Доставлять боеприпасы, топливо и тяжелую технику, достаточную для наступательных или даже широкомасштабных оборонных операций через понтонные переправы или по воздуху непрактично, если не невозможно.

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Напомним: По данным издания NYT, Украина после получения нового вооружения большой дальности меняет свою военную стратегию. Хотя украинские военные не добились серьезных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России по стране по крайней мере на данный момент и остановить тяжелые потери, которые Украина понесла в последние месяцы.

Темы: войнаРосcия
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