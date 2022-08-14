Міноборони Естонії: Нам знадобляться ще HIMARS і безпілотники для стримування Росії

Естонії для стримування Росії знадобляться ще системи HIMARS, контрбатарейні радари, безпілотники Reaper.

Джерело: канцлер Міністерства оборони Естонії Кущі Салм у WP

Дослівно: "HIMARS, Reaper, контрбатарейні радари: це те, що нам найбільше знадобиться з точки зору бойової смертоносної могутності, яка неминуче знадобиться для стримування Росії…

Ми на межі ризику. Дуже великі ризики того, що наша власна національна безпека задіяє деякі наші резерви… І я знаю, що є й інші союзники, які роблять те саме. Таким чином, єдиним рішенням є швидке нарощування виробничих потужностей та забезпечення того, щоб політика та політичне фінансування підтримували це".

Деталі: WP пише, що члени НАТО, які межують з Росією та Білорусією, задоволені , що Штати разом із фінансовими центрами Європи дотримуються думки , що Росія є екзистенційною загрозою для Заходу. Військові інвестиції, зроблені за останні шість місяців, приймаються з вдячністю, але лідери регіону вважають, що у довгостроковій перспективі альянс має стати агресивнішим. Більшість наполягають на тому, що розширення американської присутності в Європі необхідне для того, щоб тримати Москву у страху.

Нагадаємо:

Раніше Кусті Салм повідомив, що Росія імітує ракетні удари по території Естонії.

У липні США схвалили продаж Естонії HIMARS і пов’язаного обладнання на суму до 500 мільйонів доларів.