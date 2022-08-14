Минобороны Эстонии: Нам понадобятся еще HIMARS и беспилотники для сдерживания России

Эстонии для сдерживания России понадобятся еще системы HIMARS, контрбатарейные радары, беспилотники Reaper.

Источник: канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм в WP

Дословно: "HIMARS, Reaper, контрбатарейные радары: это то, что нам больше всего понадобится с точки зрения боевого смертоносного могущества, которое неизбежно понадобится для сдерживания России…

Мы на грани риска. Очень велики риски того, что наша собственная национальная безопасность задействует некоторые наши резервы… И я знаю, что есть и другие союзники, которые делают то же самое. Таким образом, единственное решение - быстрое наращивание производственных мощностей и обеспечение того, чтобы политика и политическое финансирование поддерживали это".

Детали: WP пишет, что члены НАТО, граничащие с Россией и Беларусью, довольны, что Штаты вместе с финансовыми центрами Европы придерживаются мнения, что Россия является экзистенциальной угрозой для Запада. Военные инвестиции, сделанные за последние шесть месяцев, принимаются с благодарностью, но лидеры региона считают, что в долгосрочной перспективе альянс должен стать более агрессивным. Большинство настаивают на том, что расширение американского присутствия в Европе необходимо для того, чтобы держать Москву в страхе.

Напомним:

Ранее Кусти Салм сообщил, что Россия имитирует ракетные удары по территории Эстонии.

В июле США одобрили продажу Эстонии HIMARS и связанного оборудования на сумму до 500 миллионов долларов.