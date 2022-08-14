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Діти окупованого Скадовська навчатимуться дистанційно в українських школах

Роман ПетренкоНеділя, 14 серпня 2022, 10:36
Діти окупованого Скадовська навчатимуться дистанційно в українських школах
фото кмда

В окупованому росіянами Скадовську діти зможуть відновити навчання з першого вересня, запевнила міська рада.

Джерело: мер Скадовська Олександр Яковлєв у Facebook

Пряма мова Яковлєва: "Міська рада планує розпочати новий навчальний 2022-2023 рік 1 вересня.

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Освітній процес буде проходити в дистанційній та в індивідуальній формах (екстернатна та сімейна, домашня)".

Деталі: Усі діти автоматично переведені до наступного класу й навчатимуться незалежно від місця перебування.

Мерія 18 серпня оприлюднить перелік закладів, які працюватимуть з 1 вересня.      

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Протягом наступного тижня з кожним учнем зв’яжуться, аби дізнатися бажання такого навчання.

Нагадаємо: Ще у квітні Яковлєв виїхав із міста через погрози та "пропозиції" до співпраці з боку російських військових. 

Теми: Скадовськокупаціядіти
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