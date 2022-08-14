Діти окупованого Скадовська навчатимуться дистанційно в українських школах
В окупованому росіянами Скадовську діти зможуть відновити навчання з першого вересня, запевнила міська рада.
Джерело: мер Скадовська Олександр Яковлєв у Facebook
Пряма мова Яковлєва: "Міська рада планує розпочати новий навчальний 2022-2023 рік 1 вересня.
Освітній процес буде проходити в дистанційній та в індивідуальній формах (екстернатна та сімейна, домашня)".
Деталі: Усі діти автоматично переведені до наступного класу й навчатимуться незалежно від місця перебування.
Мерія 18 серпня оприлюднить перелік закладів, які працюватимуть з 1 вересня.
Протягом наступного тижня з кожним учнем зв’яжуться, аби дізнатися бажання такого навчання.
Нагадаємо: Ще у квітні Яковлєв виїхав із міста через погрози та "пропозиції" до співпраці з боку російських військових.