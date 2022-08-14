Дети оккупированного Скадовска будут учиться дистанционно в украинских школах

В оккупированном россиянами Скадовске дети смогут возобновить обучение с первого сентября, заверил городской совет.

Источник: мэр Скадовска Александр Яковлев в Facebook

Прямая речь Яковлева: "Городской совет планирует начать новый учебный 2022-2023 год 1 сентября.

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Образовательный процесс будет проходить в дистанционной и индивидуальной формах (экстернатная и семейная, домашняя)".

Детали: Все дети автоматически переведены в следующий класс и обучаются независимо от места пребывания.

Мэрия 18 августа обнародует перечень заведений, которые будут работать с 1 сентября.

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На следующей неделе с каждым учеником свяжутся, чтобы узнать желание такого обучения.

Напомним: Еще в апреле Яковлев выехал из города из-за угроз и "предложений" к сотрудничеству со стороны российских военных.