Гіркін: На фронті буду, але не зараз
Неділя, 14 серпня 2022, 13:01
Колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) після затримання в окупованому росіянами Криму написав, що на війну все одно поїде, але не зараз.
Джерело: Гіркін у Telegram
Пряма мова Гіркіна: "На фронті я рано чи пізно буду неодмінно (ця війна, як я і попереджав заздалегідь, буде довгою та важкою).
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Але не прямо зараз".
Деталі: Гіркін запевняє, що його не кидали до камери попереднього ув'язнення.
Передісторія: 13 серпня Гіркіна затримали в окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україні.
ВІДЕО ДНЯ
18 липня про те, що Гіркін користувався паспортом прикриття на ім’я Сергія Рунова, виданим російськими спецслужбами, повідомляли розслідувачі Bellingcat і The Insider.