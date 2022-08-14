Гіркін: На фронті буду, але не зараз

Колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) після затримання в окупованому росіянами Криму написав, що на війну все одно поїде, але не зараз.

Джерело: Гіркін у Telegram

Пряма мова Гіркіна: "На фронті я рано чи пізно буду неодмінно (ця війна, як я і попереджав заздалегідь, буде довгою та важкою).

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Але не прямо зараз".

Деталі: Гіркін запевняє, що його не кидали до камери попереднього ув'язнення.

Передісторія: 13 серпня Гіркіна затримали в окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україні.

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18 липня про те, що Гіркін користувався паспортом прикриття на ім’я Сергія Рунова, виданим російськими спецслужбами, повідомляли розслідувачі Bellingcat і The Insider.