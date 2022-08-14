Гиркин: На фронте буду, но не сейчас

Бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) после задержания в оккупированном россиянами Крыму написал, что на войну все равно поедет, но не сейчас.

Источник: Гиркин в Telegram

Прямая речь Гиркина: "На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжёлой).

Но не прямо сейчас".

Детали: Гиркин уверяет, что его не кидали в камеру предварительного заключения.

Предыстория: 13 августа Гиркин был задержан в оккупированном Крыму, когда он с поддельными документами ехал на войну в Украине.

Ранее, что Гиркин пользовался паспортом прикрытия на имя Сергея Рунова, выданным российскими спецслужбами, сообщали расследователи Bellingcat и The Insider.