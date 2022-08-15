Окупанти ходять із "перевірками" по гаражах і квартирах херсонців – ОВА
На тлі зусиль української армії з деокупації Херсонської області російські окупанти проводять "перевірки" у гаражах і квартирах херсонців.
Джерело: дані Херсонської обласної військової адміністрації зі зведення ОВА за 15 серпня
Дослівно: "Минула доба на Херсонщині була гучною, жителі обласного центра чули автоматні черги, згодом відбувся черговий влучний удар ЗСУ по Антонівському мосту.
Ситуація залишається складною в усій області та обласному центрі зокрема. Тривають "перевірки" гаражів та квартир херсонців".
Деталі: За даними Херсонської ОВА, більше 50% жителів області вимушені були виїхати на підконтрольну Україні територію.
Як повідомляється, у співпраці Херсонської та Запорізької ОВА та Міністерства реінтеграції у Запоріжжі відкрили хаб для переселенців з Херсонщини "Я – Херсон".
Нагадаємо: Росіяни зі своїми колаборантами готують псевдореферендуми на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України.