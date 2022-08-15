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Окупанти ходять із "перевірками" по гаражах і квартирах херсонців – ОВА

Олена РощінаПонеділок, 15 серпня 2022, 09:58

На тлі зусиль української армії з деокупації Херсонської області російські окупанти проводять "перевірки" у гаражах і квартирах херсонців.

Джерело: дані Херсонської обласної військової адміністрації зі зведення ОВА за 15 серпня

Дослівно: "Минула доба на Херсонщині була гучною, жителі обласного центра чули автоматні черги, згодом відбувся черговий влучний удар ЗСУ по Антонівському мосту.

Ситуація залишається складною в усій області та обласному центрі зокрема. Тривають "перевірки" гаражів та квартир херсонців".

Деталі: За даними Херсонської ОВА, більше 50% жителів області вимушені були виїхати на підконтрольну Україні територію. 

Як повідомляється, у співпраці Херсонської та Запорізької ОВА та Міністерства реінтеграції у Запоріжжі відкрили хаб для переселенців з Херсонщини "Я – Херсон".

Нагадаємо: Росіяни зі своїми колаборантами готують псевдореферендуми на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України.

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Теми: ХерсонХерсонська областьокупаціяпереселенці
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