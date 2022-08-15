Оккупанты ходят с "проверками" по гаражам и квартирам херсонцев – ОВА

На фоне усилий украинской армии по деоккупации Херсонской области российские оккупанты проводят "проверки" в гаражах и квартирах херсонцев.

Источник: данные Херсонской областной военной администрации из сводки ОВА за 15 августа

Дословно: "Прошедшие сутки на Херсонщине были громкими, жители областного центра слышали автоматные очереди, впоследствии произошел очередной точный удар ВСУ по Антоновскому мосту.

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Ситуация остается сложной по всей области и областном центре в частности. Продолжаются "проверки" гаражей и квартир херсонцев".

Детали: По данным Херсонской ОВА, более 50% жителей области вынуждены были выехать на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщается, в сотрудничестве Херсонской и Запорожской ОВА и Министерства реинтеграции в Запорожье открыли хаб для переселенцев из Херсона "Я – Херсон".

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Напомним: Россияне со своими коллаборантами готовят псевдореферендумы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины.