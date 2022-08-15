З Мелітополя вивозять родини військових Росії – мер

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що з міста почали вивозити родини російських військових.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "Після активної роботи ЗСУ минулого тижня військовослужбовці Росії почали вивозити свої родини з Мелітополя. Ми це бачимо чітко".

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Деталі: Водночас мер підтвердив інформацію, що після підриву мостів у Херсонській області місцеве "керівництво" окупантів тікає до Мелітополя. Крім того, у місті посилилися перевірки будинків для пошуку диверсантів, а також "масові фільтрації" посеред вулиці.

Передісторія:

9 серпня у Херсонській облдержадміністрації повідомили, що з окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту.

12 серпня радник мера Маріуполя повідомив, що з узбережжя окупованого Маріуполя вивезли родини російських військових після вибухів на аеродромі в Криму.