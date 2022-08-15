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З Мелітополя вивозять родини військових Росії – мер

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 11:45
З Мелітополя вивозять родини військових Росії – мер
ПЛАКАТ МЕЛІТОПОЛЬ це УКРАЇНА, ФОТО З 061.UA

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що з міста почали вивозити родини російських військових. 

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "Після активної роботи ЗСУ минулого тижня військовослужбовці Росії почали вивозити свої родини з Мелітополя. Ми це бачимо чітко".

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Деталі: Водночас мер підтвердив інформацію, що після підриву мостів у Херсонській області місцеве "керівництво" окупантів тікає до Мелітополя. Крім того, у місті посилилися перевірки будинків для пошуку диверсантів, а також "масові фільтрації" посеред вулиці. 

Передісторія: 

  • 9 серпня у Херсонській облдержадміністрації повідомили, що з окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту.
  • 12 серпня радник мера Маріуполя повідомив, що з узбережжя окупованого Маріуполя вивезли родини російських військових після вибухів на аеродромі в Криму.

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Теми: Херсонська областьМелітопольокупація
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