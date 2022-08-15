Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

З Мелітополя вивозять родини військових Росії – мер

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 11:45
ПЛАКАТ МЕЛІТОПОЛЬ це УКРАЇНА, ФОТО З 061.UA

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що з міста почали вивозити родини російських військових. 

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "Після активної роботи ЗСУ минулого тижня військовослужбовці Росії почали вивозити свої родини з Мелітополя. Ми це бачимо чітко".

Деталі: Водночас мер підтвердив інформацію, що після підриву мостів у Херсонській області місцеве "керівництво" окупантів тікає до Мелітополя. Крім того, у місті посилилися перевірки будинків для пошуку диверсантів, а також "масові фільтрації" посеред вулиці. 

Передісторія: 

  • 9 серпня у Херсонській облдержадміністрації повідомили, що з окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту.
  • 12 серпня радник мера Маріуполя повідомив, що з узбережжя окупованого Маріуполя вивезли родини російських військових після вибухів на аеродромі в Криму.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонська областьМелітопольокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, відеоНезважаючи на війну, деякі нардепи пересіли на нові елітні автівки – ЗМІ

РФ накопичила на аеродромі в Білорусі багато ЗРК з ракетами, можливо готується удар - ЗМІ

Зеленський створив раду з питань деокупації Криму

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Латвія передала Україні вертольоти Мі-17 і Мі-2

оновлено в 15:24, фотоОкупанти вдарили по Харкову: влучили в багатоповерхівку, загинула людина

Усі новини...
Херсонська область
Окупанти ходять із "перевірками" по гаражах і квартирах херсонців – ОВА
Окупанти демонтували два українські пам’ятники на Херсонщині – ОВА
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту, керівний склад окупантів тікає – ОК "Південь"
Останні новини
23:49
мапаМайже по всій Україні – повітряна тривога
23:43
Викрали на роботі і привезли мертвим. Як росіяни вбивають людей на Херсонщині
23:33
Харків під артобстрілом – мер
23:27
У РФ похвалилися, що продадуть за кордон зброї на 16 млрд доларів
23:09
За пів року український експорт впав на 24% – Держстат
23:02
Зеленський вимагає від РФ покинути ЗАЕС "без жодних умов"
22:59
Зеленський про фронт: Опираємось на Донбасі і Харківщині, тиснемо на півдні
22:37
РФ заявила про порушення британським військовим літаком її кордонів у Баренцевому морі
22:28
В ООН заперечили закиди РФ про те, нібито це вона блокує доступ МАГАТЕ на ЗАЕС
22:21
Низка світових гігантів лише скоротили діяльність в РФ попри заяви про повний вихід
Усі новини...