З Маріуполя почали вивозити родини військових Росії – радник мера

Відстань між с. Мелекіне та с. Б.Коса під Маріуполем, скрін

З узбережжя окупованого Маріуполя вивезли родини російських військових після вибухів на аеродромі в Криму.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Всі родини військових окупантів після кримської бавовни терміново залишили узбережжя від с. Мелекіне до с. Б. Коса. Страх панує серед колаборантів та верхівки маріупольских окупантів".

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Деталі: Крім того, за його словами, у гауляйтера Костянтина Іващенка, якого Росія призначила "мером" Маріуполя, кількість охоронців зросла з 4 до 7.

Передісторія:

9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму. Міноборони РФ заявило, що на авіабазі детонували кількох авіаційних снарядів.

У той самий день стало відомо, що з окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових.

До цього радник мера повідомляв, що з окупованого Маріуполя щоденно виїжджають до 100 людей, а місто вже є майже безлюдним.