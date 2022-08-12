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З Маріуполя почали вивозити родини військових Росії – радник мера

"Українська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 15:14
З Маріуполя почали вивозити родини військових Росії – радник мера
Відстань між с. Мелекіне та с. Б.Коса під Маріуполем, скрін

З узбережжя окупованого Маріуполя вивезли родини російських військових після вибухів на аеродромі в Криму.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Всі родини військових окупантів після кримської бавовни терміново залишили узбережжя від с. Мелекіне до с. Б. Коса. Страх панує серед колаборантів та верхівки маріупольских окупантів".

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Деталі: Крім того, за його словами, у гауляйтера Костянтина Іващенка, якого Росія призначила "мером" Маріуполя, кількість охоронців зросла з 4 до 7.

Передісторія: 

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Теми: Маріупольокупація
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