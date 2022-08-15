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Из Мелитополя вывозят семьи военных России – мэр

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 11:45
Из Мелитополя вывозят семьи военных России – мэр
ПЛАКАТ МЕЛИТОПОЛЬ это УКРАИНА, ФОТО С 061.UA

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что из города начали вывозить семьи российских военных.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "После активной работы ВСУ на прошлой неделе военнослужащие России начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Мы видим это четко".

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Детали: В то же время мэр подтвердил информацию, что после подрыва мостов в Херсонской области местное "руководство" оккупантов убегает в Мелитополь. Кроме того, в городе усилились проверки домов для поиска диверсантов, а также "массовые фильтрации" прямо на улице.

Предыстория:

  • 9 августа в Херсонской облгосадминистрации сообщили, что из оккупированного Херсона начали вывозить семьи российских военных после очередного удара ВСУ по Антоновскому мосту.
  • 12 августа советник мэра Мариуполя сообщил, что с побережья оккупированного Мариуполя вывезли семьи российских военных после взрывов на аэродроме в Крыму.

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Темы: Херсонская областьМелитопольоккупация
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