Из Мелитополя вывозят семьи военных России – мэр
Понедельник, 15 августа 2022, 11:45
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что из города начали вывозить семьи российских военных.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь: "После активной работы ВСУ на прошлой неделе военнослужащие России начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Мы видим это четко".
Детали: В то же время мэр подтвердил информацию, что после подрыва мостов в Херсонской области местное "руководство" оккупантов убегает в Мелитополь. Кроме того, в городе усилились проверки домов для поиска диверсантов, а также "массовые фильтрации" прямо на улице.
Предыстория:
- 9 августа в Херсонской облгосадминистрации сообщили, что из оккупированного Херсона начали вывозить семьи российских военных после очередного удара ВСУ по Антоновскому мосту.
- 12 августа советник мэра Мариуполя сообщил, что с побережья оккупированного Мариуполя вывезли семьи российских военных после взрывов на аэродроме в Крыму.