Из Мелитополя вывозят семьи военных России – мэр

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что из города начали вывозить семьи российских военных.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "После активной работы ВСУ на прошлой неделе военнослужащие России начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Мы видим это четко".

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Детали: В то же время мэр подтвердил информацию, что после подрыва мостов в Херсонской области местное "руководство" оккупантов убегает в Мелитополь. Кроме того, в городе усилились проверки домов для поиска диверсантов, а также "массовые фильтрации" прямо на улице.

Предыстория:

9 августа в Херсонской облгосадминистрации сообщили, что из оккупированного Херсона начали вывозить семьи российских военных после очередного удара ВСУ по Антоновскому мосту.

12 августа советник мэра Мариуполя сообщил, что с побережья оккупированного Мариуполя вывезли семьи российских военных после взрывов на аэродроме в Крыму.