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Зеленський міняє начальників СБУ у трьох областях

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 12:26
CБУ, фото з сайту спецслужби

Президент Володимир Зеленський усунув начальників управлінь Служби безпеки України у трьох областях та призначив нового очільника столичної СБУ.

Джерело: сайт президента України

Деталі: Зеленський підписав указ про звільнення з посади очільника СБУ Тернопільщини Юрія Борейчука, начальника Головного управління спецслужби у Києві та області Сергія Заяця, а також голови СБУ у Львівській області Артема Бондаренка.

Натомість Бондаренка призначили новим начальником СБУ у Києві та Київській області.

Передісторія: 

  • 12 липня президент змінив начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
  • 17 липня Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.
  • Після подання про звільнення Баканова з посади голови Служби безпеки України президент Володимир Зеленський звільнив його заступника Володимира Горбенка та змінив декількох голів обласних управлінь СБУ.

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Теми: ЗеленськийСБУпрезидент
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