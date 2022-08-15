Зеленський міняє начальників СБУ у трьох областях
Понеділок, 15 серпня 2022, 12:26
Президент Володимир Зеленський усунув начальників управлінь Служби безпеки України у трьох областях та призначив нового очільника столичної СБУ.
Джерело: сайт президента України
Деталі: Зеленський підписав указ про звільнення з посади очільника СБУ Тернопільщини Юрія Борейчука, начальника Головного управління спецслужби у Києві та області Сергія Заяця, а також голови СБУ у Львівській області Артема Бондаренка.
Натомість Бондаренка призначили новим начальником СБУ у Києві та Київській області.
Передісторія:
- 12 липня президент змінив начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
- 17 липня Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.
- Після подання про звільнення Баканова з посади голови Служби безпеки України президент Володимир Зеленський звільнив його заступника Володимира Горбенка та змінив декількох голів обласних управлінь СБУ.