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Зеленский меняет начальников СБУ в трех областях

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 12:26
Зеленский меняет начальников СБУ в трех областях
CБУ, фото с сайта спецслужбы

Президент Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в трех областях и назначил нового главу столичной СБУ.

Источник: сайт президента Украины

Детали: Зеленский подписал указ об отстранении главы СБУ Тернопольщины Юрия Борейчука, начальника Главного управления спецслужбы в Киеве и области Сергея Заяца, а также главы СБУ во Львовской области Артема Бондаренко.

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Бондаренко назначили новым начальником СБУ в Киеве и Киевской области.

Предыстория:

  • 12 июля президент сменил начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.
  • 17 июля Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.
  • После представления об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский уволил его заместителя Владимира Горбенко и сменил нескольких председателей областных управлений СБУ.

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Темы: ЗеленскийСБУпрезидент
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