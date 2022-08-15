Зеленский меняет начальников СБУ в трех областях

Президент Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в трех областях и назначил нового главу столичной СБУ.

Источник: сайт президента Украины

Детали: Зеленский подписал указ об отстранении главы СБУ Тернопольщины Юрия Борейчука, начальника Главного управления спецслужбы в Киеве и области Сергея Заяца, а также главы СБУ во Львовской области Артема Бондаренко.

Бондаренко назначили новым начальником СБУ в Киеве и Киевской области.

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