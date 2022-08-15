Зеленский меняет начальников СБУ в трех областях
Понедельник, 15 августа 2022, 12:26
Президент Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в трех областях и назначил нового главу столичной СБУ.
Источник: сайт президента Украины
Детали: Зеленский подписал указ об отстранении главы СБУ Тернопольщины Юрия Борейчука, начальника Главного управления спецслужбы в Киеве и области Сергея Заяца, а также главы СБУ во Львовской области Артема Бондаренко.
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Бондаренко назначили новым начальником СБУ в Киеве и Киевской области.
Предыстория:
- 12 июля президент сменил начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.
- 17 июля Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.
- После представления об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский уволил его заместителя Владимира Горбенко и сменил нескольких председателей областных управлений СБУ.
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