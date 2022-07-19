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Зеленський звільнив заступника Баканова й перетасував СБУ-шників в областях

Олена РощінаВівторок, 19 липня 2022, 11:41
Зеленський звільнив заступника Баканова й перетасував СБУ-шників в областях
Володимир Зеленський, фото ОФісу президента

Після подання про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України президент Володимир Зеленський звільнив його заступника Володимира Горбенка та змінив декількох голів обласних управлінь СБУ.

Джерело: укази на сайті президента

Деталі: 19 липня Володимир Зеленський звільнив Горбенка Володимира Терентійовича з посади заступника голови Служби безпеки України.

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Президент звільнив з посади начальника управління СБУ в Сумській області Григоренка Руслана Володимировича і призначив замість нього Федорова Едуарда Володимировича.

Також глава держави звільнив із посади начальника управління СБУ у Дніпропетровській області Краснянського Володимира Юрійовича – і призначив замість нього Лисака Сергія Петровича, якого перед тим звільнив із посади начальника управління СБУ в Житомирській області.

Борзілова Євгена Вікторовича Зеленський пересунув із управління СБУ в Полтавській області в управління СБУ в Закарпатській області.

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Натомість полтавське управління СБУ очолив Рудницький Іван Львович, який до того очолював саме управління спецслужби на Закарпатті.

Начальником управління СБУ в Харківській області став Куць Олександр Іванович.

Попереднього керівника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна президент звільнив 29 травня, бо той "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто". 

Нагадаємо: 12 липня президент змінив начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України: замість Сергія Левченка призначив Олександра Дубровіна.

17 липня Володимир Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а 18 липня запропонував Верховній Раді звільнити його

Ще 27 червня президент заперечував намір звільнити Баканова і говорив про інспекцію правоохоронних органів, яка тоді нібито проходила.

Знати більше: Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського

Теми: СБУЗеленський
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