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Суд в Гаазі призначив дату винесення вироку у справі MH17

"Європейська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 15:00
Суд в Гаазі призначив дату винесення вироку у справі MH17
ЗБИТИЙ ЛІТАК MH17, ФОТО GETTY IMAGES

Окружний суд Гааги призначив попередню дату винесення рішення у справі збиття малайзійського лайнера MH17 над Донбасом у 2014 році - 17 листопада 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби суду.

Відзначається, що оголошення вердикту займе півдня і, ймовірно, продовжиться у другій половині дня. 

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Будь-які зміни у кримінальному процесі можуть призвести до зміни попередньої дати оголошення рішення, уточнили в суді.

У катастрофі літака Malaysia Airlines 17 липня 2014 року на сході України загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, у тому числі 196 громадян Нідерландів.

Суд у справі розпочався 9 березня 2020 року після того, як міжнародна слідча група JIT збирала докази протягом років.

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Зрештою обвинувачення висунули чотирьом підозрюваним, трьом росіянам і одному українцю:  Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Олегу Пулатову та Леоніду Харченку.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох обвинувачених.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17.

Теми: MH17
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