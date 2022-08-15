Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд в Гааге назначил дату вынесения приговора по делу MH17

"Европейская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 15:00
Суд в Гааге назначил дату вынесения приговора по делу MH17
СБИТЫЙ САМОЛЕТ MH17, ФОТО GETTY IMAGES

Окружной суд Гааги назначил предварительную дату вынесения решения по делу о сбывании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом в 2014 году - 17 ноября 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что оглашение вердикта займет полдня и, вероятно, продолжится во второй половине дня.

Реклама:

Любые изменения в уголовном процессе могут привести к изменению предыдущей даты оглашения решения, уточнили в суде.

В крушении самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Украины погибли все 298 находившихся на борту человек, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Суд по делу начался 9 марта 2020 года после того, как международная следственная группа JIT собирала доказательства в течение многих лет.

ВИДЕО ДНЯ

В итоге обвинения выдвинули четырем подозреваемым, трем россиянам и одному украинцу: Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Прокуратура просит наказать пожизненным лишением свободы всех четырех обвиняемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские аргументы для Гааги: как строят защиту обвиняемых по делу MH-17.

Темы: MH17
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
MH17
Дело МН17: Подала в отставку судья из Нидерландов, распространявшая теорию заговора
Трагедия рейса MH17 не будет забыта - Зеленский
МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования MH17, которое обвинило Путина
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: