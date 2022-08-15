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Суд в Гааге назначил дату вынесения приговора по делу MH17

"Европейская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 15:00
СБИТЫЙ САМОЛЕТ MH17, ФОТО GETTY IMAGES

Окружной суд Гааги назначил предварительную дату вынесения решения по делу о сбывании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом в 2014 году - 17 ноября 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что оглашение вердикта займет полдня и, вероятно, продолжится во второй половине дня.

Любые изменения в уголовном процессе могут привести к изменению предыдущей даты оглашения решения, уточнили в суде.

В крушении самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Украины погибли все 298 находившихся на борту человек, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Суд по делу начался 9 марта 2020 года после того, как международная следственная группа JIT собирала доказательства в течение многих лет.

В итоге обвинения выдвинули четырем подозреваемым, трем россиянам и одному украинцу: Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

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Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Прокуратура просит наказать пожизненным лишением свободы всех четырех обвиняемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские аргументы для Гааги: как строят защиту обвиняемых по делу MH-17.

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Темы: MH17
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