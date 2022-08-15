Внаслідок вибуху в Попасній могли загинути більше 100 "вагнерівців" - Гайдай

Внаслідок удару ЗСУ по штабу російської приватної військової компанії "Вагнера" в тимчасово окупованій Попасній, ймовірно, ліквідовано понад 100 російських найманців.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Гайдай в ефірі національного телемарафону та в своєму Telegram

Пряма мова: "Луганщина тримає оборону. Черговим доказом стала "бавовна" в Попасній із загибеллю "вагнерівців". Поки що деталей не будемо озвучувати. Але якщо виявиться, що врешті більше 100 вагнерівців із керівного складу загинуло, це для нас уже не буде новиною".

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Деталі: Гайдай порадив дочекатися офіційного повідомлення Генштабу ЗСУ, але зазначив, що куратор ПВК Євген Пригожин, швидше за все, ніяк не постраждав, але серед вбитих, мовляв, є його заступники.

Що передувало: 14 серпня російські телеграм-канали повідомили про удар ЗСУ по штабу "ПВК Вагнера" в окупованій Попасній Луганській області, фото якого днями опублікував російський воєнкор.

Знати більше: Подія дня: удар по штабу "ПВК Вагнера". Що відомо і чи був там "кухар Путіна" Пригожин?