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В результате взрыва в Попасной могли погибнуть более 100 "вагнеровцев" - Гайдай

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 августа 2022, 16:32
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛА ШТАБА ЧВК «ВАГНЕРА» В ПОПАСНОЙ. ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

В результате удара ВСУ по штабу российской частной военной компании "Вагнера" ​​во временно оккупированной Попасной, вероятно, ликвидировано более 100 российских наемников.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Гайдай в эфире национального телемарафона и в своем Telegram

Прямая речь: "Луганщина держит оборону. Очередным доказательством стал "хлопок" в Попасной с гибелью "вагнеровцев". Пока деталей не будем озвучивать. Но если окажется, что в конце концов более 100 вагнеровцев из руководящего состава погибли, это для нас уже не будет новостью".

Детали: Гайдай посоветовал дождаться официального сообщения Генштаба ВСУ, но отметил, что куратор ЧВК Евгений Пригожин, скорее всего, никак не пострадал, но среди убитых, мол, есть его заместители.

Что предшествовало: 14 августа российские телеграм-каналы сообщили об ударе ВСУ по штабу "ЧВК Вагнера" в оккупированной Попасной Луганской области, фото которого на днях опубликовал российский военкор.

Знать больше: Событие дня: удар по штабу "ПВК Вагнера". Что известно и был ли там "повар Путина" Пригожин?

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Темы: ВагнервойнаЛуганская область
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