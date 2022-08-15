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У Мелітополі очікують катастрофу під час опалювального сезону – Федоров

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 17:59
Фото з РИА-МЕЛИТОПОЛЬ

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті вже три тижні немає газу, а полагодити систему газопостачання і вчасно розпочати опалювальний сезон окупанти не встигнуть. 

Джерело: Федоров у Telegram 

Пряма мова: "Що стосується опалювального сезону - це майже катастрофа. 95% опалення в Мелітополі є газовим. Вже три тижні в місті немає газу. Ми розуміємо: доки не буде деокупована частина Запорізької області, газ і не з’явиться.

Скоріше за все, місто Мелітополь буде без газу (під час опалювального сезону - ред.), тому що на полагодження і відновлення цих систем потрібен час".

Деталі: Федоров зазначив, що російські ЗМІ анонсували будівництво нового газогону, однак неясно, як вони планують завершити його за місяць та повернути мелітопольцям газ до початку опалювального сезону. 

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Теми: Запорізька областьМелітопольопалення
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