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В Мелитополе ожидают катастрофу во время отопительного сезона – Федоров

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 17:59
В Мелитополе ожидают катастрофу во время отопительного сезона – Федоров
Фото с РИА-МЕЛИТОПОЛЬ

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе уже три недели нет газа, а починить систему газоснабжения и вовремя начать отопительный сезон оккупанты не успеют.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "Что касается отопительного сезона – это почти катастрофа. 95% отопления в Мелитополе является газовым. Уже три недели в городе нет газа. Мы понимаем: пока не будет деоккупирована часть Запорожской области, газ и не появится.

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Скорее всего, город Мелитополь будет без газа (во время отопительного сезона – ред.), потому что на починку и восстановление этих систем нужно время".

Детали: Федоров отметил, что российские СМИ анонсировали строительство нового газопровода, однако неясно, как они планируют завершить его через месяц и вернуть мелитопольцам газ к началу отопительного сезона.

Напомним:

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Темы: Запорожская областьМелитопольотопление
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