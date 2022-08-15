Окупанти захопили ще одне держпідприємство в Енергодарі

У тимчасово окупованому Енергодарі загарбники захопили відділення Василівського відділу державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб".

Джерело: мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram

Деталі: За даними очільника міста, окупанти продовжують захоплювати в Енергодарі об’єкти та підприємства, встановлювати там свої порядки і чинити тиск на працівників.

15 серпня стало відомо, що військові РФ захопили Енергодарське відділення "ВП Василівський відділ "ДУ Запорізький ОЦ КПХ МОЗ" (лабораторний центр), штат якого - 33 особи.

Пряма мова: "Працівники відмовилися від співпраці з окупантами і з завтрашнього дня на роботу вже не виходитимуть".