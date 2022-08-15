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Окупанти захопили ще одне держпідприємство в Енергодарі

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 серпня 2022, 18:23
Окупанти захопили ще одне держпідприємство в Енергодарі
ілюстративне фото

У тимчасово окупованому Енергодарі загарбники захопили відділення Василівського відділу державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб".

Джерело: мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram

Деталі: За даними очільника міста, окупанти продовжують захоплювати в Енергодарі об’єкти та підприємства, встановлювати там свої порядки і чинити тиск на працівників.

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15 серпня стало відомо, що військові РФ захопили Енергодарське відділення "ВП Василівський відділ "ДУ Запорізький ОЦ КПХ МОЗ" (лабораторний центр),  штат якого - 33 особи.

Пряма мова: "Працівники відмовилися від співпраці з окупантами і з завтрашнього дня на роботу вже не виходитимуть".

Теми: Енергодарокупаціявійна
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