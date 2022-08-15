Оккупанты захватили еще одно госпредприятие в Энергодаре

Во временно оккупированном Энергодаре россияне захватили отделение Васильевского отдела государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней".

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Детали: По данным главы города, оккупанты продолжают захватывать в Энергодаре объекты и предприятия, устанавливать там свои порядки и оказывать давление на работников.

15 августа стало известно, что военные РФ захватили Энергодарское отделение "ОП Василевский отдел "ГУ Запорожский ОЦ КПХ Минздрава" (лабораторный центр), штат которого – 33 человека.

Прямая речь: "Работники отказались от сотрудничества с оккупантами и с завтрашнего дня на работу уже не будут выходить".