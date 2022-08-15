У РФ похвалилися, що продадуть за кордон зброї на 16 млрд доларів

Глава "Ростеху" Сергій Чемезов заявив, що Росія у 2022 році підписала контракти на постачання за кордон військової техніки на загальну суму понад 1 трлн рублів (понад 16 млрд доларів).

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Цього року ми вже підписали контрактні документи із закордонними замовниками на суму понад 1 трлн рублів. Ця цифра перевищує деякі річні показники за останні 10 років.

На сьогоднішній день експортовано вже близько половини законтрактованої у 2022 році продукції".

Деталі: За його словами, ці темпи можна порівняти з попередніми роками, і вплив війни проти України на постачаннях "не вбачається".

Чемезов заявив, що основна частка поставок з РФ цього року припадає на авіацію та ППО: експорт літаків та гелікоптерів становить близько 40%, більше третини – техніка ППО, ще близько 30% – озброєння для сухопутних військ та військово-морського флоту.

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