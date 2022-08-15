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В РФ похвастались, что продадут за границу оружия на 16 млрд долларов

Мазуренко Алена Понедельник, 15 августа 2022, 23:27
иллюстрация УП

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия в 2022 году подписала контракты на поставку за рубеж военной техники на общую сумму более 1 трлн рублей (более 16 млрд долларов).

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "В текущем году мы уже подписали контрактные документы с зарубежными заказчиками на сумму более 1 трлн рублей. Эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние 10 лет.

На сегодняшний день экспортировано уже около половины законтрактованной в 2022 году продукции".

Детали: По его словам, эти темпы сопоставимы с предыдущими годами, и влияние войны против Украины на поставках "не усматривается".

Чемезов заявил, что основная доля поставок из РФ в этом году приходится на авиацию и ПВО: экспорт самолетов и вертолетов составляет около 40%, более трети – техника ПВО, еще около 30% – вооружение для сухопутных войск и военно-морского флота.

Напомним: 

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Темы: Росcияэкспорторужиеторговля
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