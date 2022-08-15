Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В РФ похвастались, что продадут за границу оружия на 16 млрд долларов

Алена МазуренкоПонедельник, 15 августа 2022, 23:27
В РФ похвастались, что продадут за границу оружия на 16 млрд долларов
иллюстрация УП

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия в 2022 году подписала контракты на поставку за рубеж военной техники на общую сумму более 1 трлн рублей (более 16 млрд долларов).

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "В текущем году мы уже подписали контрактные документы с зарубежными заказчиками на сумму более 1 трлн рублей. Эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние 10 лет.

Реклама:

На сегодняшний день экспортировано уже около половины законтрактованной в 2022 году продукции".

Детали: По его словам, эти темпы сопоставимы с предыдущими годами, и влияние войны против Украины на поставках "не усматривается".

Чемезов заявил, что основная доля поставок из РФ в этом году приходится на авиацию и ПВО: экспорт самолетов и вертолетов составляет около 40%, более трети – техника ПВО, еще около 30% – вооружение для сухопутных войск и военно-морского флота.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • Президент страны-агрессора Владимир Путин выступил на открытии форума "Армия-2022" в Подмосковье, где заговорил об "наилучшем оружии" и готовности его раздавать своим "многочисленным союзникам и партнерам".

Темы: Росcияэкспорторужиеторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Росcия
Россияне пытаются защитить бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами – СМИ
Правительство РФ планирует не позволить иностранным банкам легко уйти из страны
В Венгрии предлагают дать "гарантии безопасности" РФ и не брать Украину в НАТО
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: