Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харків під артобстрілом – мер

Мазуренко Альона Понеділок, 15 серпня 2022, 23:33
обстріл Харкова в ніч на 15 серпня. Фото: ТГ Терехова

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти обстрілюють місто із артилерії і закликав всіх перебувати в укриттях.

Джерело: Терехов у телеграм

Пряма мова: "Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін".

Деталі: Станом на 23.00 місцеві жителі у соцмережах повідомляли про обстріли міста.

Нагадаємо: 

  • 15 серпня російські окупанти вдарили по харківському житловому масиву Салтівка, 5 людей поранені, 2 знаходяться у важкому стані, 1 людині надана допомога на місці. Одна з поранених під час обстрілу померла в лікарні.
  • У ніч на 15 серпня російські ракети влучили у будівлю підприємства у Харкові, пошкодили об'єкт інфраструктури та промислову будівлю в Мерефі, завдали удару по Чугуєву. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ХарківобстрілРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоОкупанти Криму підтвердили: під Джанкоєм детонують боєприпаси

У проросійських силах, які воюють в Україні, стався розкол – ISW

Росіяни вдарили по п’яти районах Харкова – мер

фотоГаубиці з Латвії демонструють результати на полі бою – Резніков

фото, відеоНезважаючи на війну, деякі нардепи пересіли на нові елітні автівки – ЗМІ

РФ накопичила на аеродромі в Білорусі багато ЗРК з ракетами, можливо готується удар - ЗМІ

Усі новини...
Харків
Росіяни вдарили по п’яти районах Харкова – мер
На Харківщині і ще в кількох місцях ворог хотів прорватися, але марно - зведення Генштабу
Окупанти вдарили по Харкову: влучили в багатоповерхівку, загинула людина
Останні новини
12:08
У разі аварії на ЗАЕС евакуювати потрібно близько 400 тисяч людей – голова ОВА
11:58
відеоПутін заявив, що будує "демократичний світ", а Захід провокує конфлікти
11:56
В Україні цього року не запустяться 10 цукрових заводів: причини
11:39
Пропагандистка RT підірвалася на міні в окупованому Донецьку
11:35
ФАО допоможе у зберіганні чверті необхідного українцям зерна
11:31
Залізниця у Криму постраждала через детонацію боєприпасів – потяги не їдуть
11:25
На прикордонному пункті пропуску "Краківець-Корчова" запрацює автобусна ділянка
11:18
інфографікаПереважна більшість мешканців України вважають себе громадянами своєї країни – КМІС
11:10
Фонд гарантування виділив неплатоспроможним банкам 1,9 мільярда з початку року
11:06
Чи потрібно всім робити друге бустерне щеплення від COVID-19 – пояснює МОЗ
Усі новини...