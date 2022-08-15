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Харків під артобстрілом – мер

Альона Мазуренко Понеділок, 15 серпня 2022, 23:33
Харків під артобстрілом – мер
обстріл Харкова в ніч на 15 серпня. Фото: ТГ Терехова

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти обстрілюють місто із артилерії і закликав всіх перебувати в укриттях.

Джерело: Терехов у телеграм

Пряма мова: "Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін".

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Деталі: Станом на 23.00 місцеві жителі у соцмережах повідомляли про обстріли міста.

Нагадаємо: 

  • 15 серпня російські окупанти вдарили по харківському житловому масиву Салтівка, 5 людей поранені, 2 знаходяться у важкому стані, 1 людині надана допомога на місці. Одна з поранених під час обстрілу померла в лікарні.
  • У ніч на 15 серпня російські ракети влучили у будівлю підприємства у Харкові, пошкодили об'єкт інфраструктури та промислову будівлю в Мерефі, завдали удару по Чугуєву. 

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Теми: ХарківобстрілРосіявійна
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