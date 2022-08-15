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Харьков под артобстрелом – мэр

Алена МазуренкоПонедельник, 15 августа 2022, 23:33
Харьков под артобстрелом – мэр
обстрел Харькова в ночь на 15 августа. Фото: ТГ Терехова

Российские оккупанты ударили по харьковскому жилому массиву Салтовка, 5 человек ранены, 2 находятся в тяжелом состоянии, 1 человнека оказана помощь на месте.Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты обстреливают город из артиллерии и призвал всех находиться в укрытиях.

Источник: Терехов в телеграм

Прямая речь: "Харьков опять под артиллерийским обстрелом. Теперь Киевский район. Прошу всех быть осторожными, придерживаться правил двух стен".

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Детали: По состоянию на 23:00 местные жители в соцсетях сообщали об обстрелах города.

Напомним:

  • Российские оккупанты ударили по харьковскому жилому массиву Салтовка, 5 человек ранены, 2 находятся в тяжелом состоянии, 1 человнека оказана помощь на месте. Одна из раненых во время обстрела скончалась в больнице.
  • В ночь на 15 августа российские ракеты попали в здание предприятия в Харькове, повредили объект инфраструктуры и промышленное здание в Мерефе, нанесли удар по Чугуеву.

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Темы: ХарьковобстрелРосcиявойна
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