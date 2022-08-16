У проросійських силах, які воюють в Україні, стався розкол – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили про розкол у проросійських силах, які воюють в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: За наявною інформацією, бойовики так званої "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Відео, на якому військовослужбовці так званої "ЛНР" відмовляються воювати в Донецькій області, свідчить про розкол між проросійськими силами.

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