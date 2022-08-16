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У проросійських силах, які воюють в Україні, стався розкол – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 16 серпня 2022, 06:08
фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили про розкол у проросійських силах, які воюють в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: За наявною інформацією, бойовики так званої "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Відео, на якому військовослужбовці так званої "ЛНР" відмовляються воювати в Донецькій області, свідчить про розкол між проросійськими силами.
  • Російські сили здійснили кілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов’янська.
  • Окупанти провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.
  • Загарбники продовжували вести наступальні дії на північний захід, захід і південний захід від Донецька.
  • Російські війська здійснили обмежений наземний штурм на північ від Харкова.
  • Російські та українські війська продовжували обмінюватися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС.
  • Влада Санкт-Петербурга офіційно спростувала виклик місцевих чоловіків до військкоматів для обговорення контрактної служби.
  • Російська окупаційна влада продовжувала підготовку до інтеграції окупованих територій України до складу Росії.

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Теми: війнаЛНРДНР
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