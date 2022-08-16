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В пророссийских силах, воюющих в Украине, произошел раскол – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 16 августа 2022, 06:08
В пророссийских силах, воюющих в Украине, произошел раскол – ISW
фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили о расколе в пророссийских силах, воюющих в Украине.

Источник: ISW

Детали: По имеющейся информации, боевики так называемой "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

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Ключевые выводы аналитиков института:

  • Видео, на котором военнослужащие так называемой "ЛНР" отказываются воевать в Донецкой области, свидетельствует о расколе между пророссийскими силами.
  • Российские силы совершили несколько ограниченных наземных штурмов к северо-западу от Славянска.
  • Оккупанты провели многочисленные наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
  • Захватчики продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка.
  • Российские войска совершили ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.
  • Российские и украинские войска продолжали обмениваться обвинениями в обстреле Запорожской АЭС.
  • Власти Санкт-Петербурга официально опровергли вызов местных мужчин в военкоматы для обсуждения контрактной службы.
  • Российские оккупационные власти продолжали подготовку к интеграции оккупированных территорий Украины в состав России.

Темы: войнаЛНРДНР
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