В пророссийских силах, воюющих в Украине, произошел раскол – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили о расколе в пророссийских силах, воюющих в Украине.

Источник: ISW

Детали: По имеющейся информации, боевики так называемой "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

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Ключевые выводы аналитиков института: