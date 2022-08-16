Оккупанты Крыма подтвердили: под Джанкоем детонируют боеприпасы

Министерство обороны России подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма случился пожар на площадке с боеприпасами.

Источник: РБК со ссылкой на Минобороны РФ и другие органы оккупационной власти, ТАСС

Дословно: "16 августа около 06:15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов"

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Детали: Причины пожара выясняются.

В Минобороны России заявили, что серьезно пострадавших нет.

В свою очередь, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что два человека пострадали.

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По его словам, детонация боеприпасов в Джанкойском районе продолжается, жителей поселка эвакуируют.

Прямая речь Аксенова: "На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает.

Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону".

Детали: Из Майского уже вывезли около 2 тысяч человек.

В администрации Майского Джанкойского района Крыма рассказали, что вблизи села был дислоцирован военный объект.

"Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов", – сказал собеседник ТАСС.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк отреагировали на взрывы вблизи Джанкоя в соцсетях. Ермак разместил рисунок с подписью "очень мне нравится эта бавовна (этот хлопок)", а Подоляк написал, что взрывы складов – это "демилитаризация в действии".

Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2022

Ранее утром СМИ сообщили о взрывах и пожаре в районе Джанкоя, а один из лидеров крымских татар Рефат Чубаров со ссылкой на источники на полуострове сообщил, что "попали в хранилище боеприпасов".

Кроме того, на севере Крыма был пожар на трасформаторной подстанции, его локализовали.

По некоторой информации, поблизости проходит железная дорога, по которой россияне доставляют военную технику на материковую часть Украины.