Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты Крыма подтвердили: под Джанкоем детонируют боеприпасы

Елена РощинаВторник, 16 августа 2022, 09:41
Оккупанты Крыма подтвердили: под Джанкоем детонируют боеприпасы
Взрыв в районе Джанкоя, скриншот

Министерство обороны России подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма случился пожар на площадке с боеприпасами.

Источник: РБК со ссылкой на Минобороны РФ и другие органы оккупационной власти, ТАСС

Дословно: "16 августа около 06:15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов"

Реклама:

Детали: Причины пожара выясняются.

В Минобороны России заявили, что серьезно пострадавших нет.

В свою очередь, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что два человека пострадали.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, детонация боеприпасов в Джанкойском районе продолжается, жителей поселка эвакуируют.

Прямая речь Аксенова: "На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. 

Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону".

Детали: Из Майского уже вывезли около 2 тысяч человек.

В администрации Майского Джанкойского района Крыма рассказали, что вблизи села был дислоцирован военный объект.

"Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов", – сказал собеседник ТАСС.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк отреагировали на взрывы вблизи Джанкоя в соцсетях. Ермак разместил рисунок с подписью "очень мне нравится эта бавовна (этот хлопок)", а Подоляк написал, что взрывы складов – это "демилитаризация в действии".

Ранее утром СМИ сообщили о взрывах и пожаре в районе Джанкоя, а один из лидеров крымских татар Рефат Чубаров со ссылкой на источники на полуострове сообщил, что "попали в хранилище боеприпасов".

Кроме того, на севере Крыма был пожар на трасформаторной подстанции, его локализовали.

По некоторой информации, поблизости проходит железная дорога, по которой россияне доставляют военную технику на материковую часть Украины.

Темы: КрыморужиеРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Путин заявил, что строит "демократический мир", а Запад провоцирует конфликты
В ОП намекнули, кто стоит за взрывами в Крыму: Это будет продолжаться до полной деоккупации
Минобороны РФ назвало диверсией взрывы в Крыму, ввели режим ЧС
Пентагон показал, как загружают боеприпасами самолет для Украины
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: