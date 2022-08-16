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В случае аварии на ЗАЭС эвакуировать нужно около 400 тысяч человек – глава ОВА

Валентина РоманенкоВторник, 16 августа 2022, 12:08
В случае аварии на ЗАЭС эвакуировать нужно около 400 тысяч человек – глава ОВА
ЗАЭС, ФОТО: TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Ситуация во временно оккупированном Энергодаре опасна не только для Запорожской области, план эвакуации из города и зоны риска радиационного загрязнения корректируется с учетом военной ситуации.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телеканала Апостроф накануне

Прямая речь: "Ситуация опасна и не только для Запорожской области. Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате возможной аварии на АЭС в Энергодаре, то это больше 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней Днепропетровской области... Города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие".

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Детали: По словам главы ОВА, происходит корректировка плана эвакуации из Энергодара и зоны риска радиационного загрязнения с учетом военной ситуации. Ситуация находится на контроле центральных властей.

В то же время Старух отметил, что полностью реализовать меры гражданской защиты населения очень тяжело, потому что часть территории захвачена.

Пока же радиационное положение на АЭС стабильное. Показатели не превышают нормы. Но все может измениться в любой момент из-за бессмысленной деятельности оккупанта.

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Темы: ЗАЭСЭнергодар
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