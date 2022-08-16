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Зеленський відповів на петицію про виїзд чоловіків за кордон

Роман ПетренкоВівторок, 16 серпня 2022, 12:43
Зеленський відповів на петицію про виїзд чоловіків за кордон
фото: оп

Президент Володимир Зеленський відповів відмовою на прохання відкрити кордони для невійськових чоловіків через петицію "Зняття обмеження щодо виїзду за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду".

Джерело: відповідь на петицію

Деталі: Петицію за три місяці підтримали понад 25 тисяч громадян. Згідно з текстом, "воювати мають лише боєздатні люди", а "інші будуть корисні за кордоном, працюючи та підтримуючи армію коштами".

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Зеленський нагадав, що згідно зі статтею 17 Конституції захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу, а за статтею 65 Основного Закону захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

Також Зеленський нагадав про указ від 24 лютого "Про загальну мобілізацію", за якою військовозобов’язані, які раніше не проходили військову службу, після підготовки на полігонах чи навчальних центрах можуть комплектувати Збройні сили.

Президент також зауважив, що громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу, можуть бути залучені до робіт, які мають оборонний характер.

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У відповіді на петицію також йдеться, що держава має право обмежувати виїзд громадян за кордон в умовах воєнного або надзвичайного стану із зазначенням строку дії цих обмежень.

Зеленський обіцяє, що обмеження на виїзд за кордон скасує після завершення дії правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо: 15 серпня Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні строком на 90 днів, до 21 листопада.

Теми: Зеленськийпетиціякордонвійна
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