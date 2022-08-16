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Зеленский ответил на петицию о выезде мужчин за границу

Роман ПетренкоВторник, 16 августа 2022, 12:43
Зеленский ответил на петицию о выезде мужчин за границу
фото: оп

Президент Владимир Зеленский ответил отказом по просьбе открыть границы для невоенных мужчин из-за петиции "Снятие ограничения по выезду за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта".

Источник: ответ на петицию

Детали: Петицию за три месяца поддержали более 25 тысяч граждан. Согласно тексту, "воевать должны только боеспособные люди", а "другие будут полезны за границей, работая и поддерживая армию средствами".

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Зеленский напомнил, что согласно статье 17 Конституции защита суверенитета и территориальной целостности государства дело всего Украинского народа, а по статье 65 Основного Закона защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.

Также Зеленский напомнил об указе от 24 февраля "Об общей мобилизации", по которому военнообязанные, ранее не проходившие военную службу, после подготовки на полигонах или учебных центрах могут комплектовать Вооруженные силы.

Президент также отметил, что находящиеся в запасе граждане, не призванные на военную службу, могут быть привлечены к работам, имеющим оборонительный характер.

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В ответе на петицию говорится, что государство имеет право ограничивать выезд граждан за границу в условиях военного или чрезвычайного положения с указанием срока действия этих ограничений.

Зеленский обещает, что ограничение на выезд за границу отменит по завершении действия правового режима военного положения.

Напомним: 15 августа Рада поддержала продление военного положения в Украине сроком на 90 дней, до 21 ноября.

Темы: Зеленскийпетицияграницавойна
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