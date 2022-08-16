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У Криму нові вибухи: на військовій авіабазі під Сімферополем – росЗМІ

Роман ПетренкоВівторок, 16 серпня 2022, 13:37
У Криму нові вибухи: на військовій авіабазі під Сімферополем – росЗМІ
вибухи в гвардійському, а раніше - в джанкої і в новофедорівці, гугл мапа

Над військовою авіабазою у селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму стоять клуби чорного диму, повідомляють росЗМІ.

Джерело: видання "Коммерсантъ" з посиланням на місцевих жителів, глава Bellingcat Христо Грозєв у Twitter

Деталі: Над військовою авіабазою у смт Гвардійське Сімферопольського району Криму стоять клуби чорного диму, повідомляють місцеві жителі.

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За словами громадян, раніше на території військового об'єкту пролунало кілька вибухів.

За інформацією джерела, військові відомства та правоохоронні органи перевіряють версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів.

Грозєв розповів, що на авіабазі було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ. Аеродром входив до складу ВМФ Росії.

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аеродром до вибухів, maxar

Нагадаємо: Вранці 16 серпня в районі села Майське Джанкойського району сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.

Теми: Кримвибухокупаціявійна
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