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У Криму нові вибухи: на військовій авіабазі під Сімферополем – росЗМІ

Роман ПетренкоВівторок, 16 серпня 2022, 13:37
вибухи в гвардійському, а раніше - в джанкої і в новофедорівці, гугл мапа

Над військовою авіабазою у селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму стоять клуби чорного диму, повідомляють росЗМІ.

Джерело: видання "Коммерсантъ" з посиланням на місцевих жителів, глава Bellingcat Христо Грозєв у Twitter

Деталі: Над військовою авіабазою у смт Гвардійське Сімферопольського району Криму стоять клуби чорного диму, повідомляють місцеві жителі.

За словами громадян, раніше на території військового об'єкту пролунало кілька вибухів.

За інформацією джерела, військові відомства та правоохоронні органи перевіряють версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів.

Грозєв розповів, що на авіабазі було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ. Аеродром входив до складу ВМФ Росії.

 
аеродром до вибухів, maxar

Нагадаємо: Вранці 16 серпня в районі села Майське Джанкойського району сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

ВІДЕО ДНЯ

9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.

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Теми: Кримвибухокупаціявійна
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