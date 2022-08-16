В Крыму новые взрывы: на военной авиабазе под Симферополем – росСМИ

взрывы в гвардейском, а раньше – в джанкой и в новофедоровке, гугл карта

Над военной авиабазой в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, сообщают росСМИ.

Источник: издание "Коммерсантъ" со ссылкой на местных жителей, глава Bellingcat Христо Грозев в Twitter

Детали: Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, сообщают "Ъ" местные жители.

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По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.

По информации источника "Ъ", военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов

Грозев рассказал, что на авиабазе было 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ. Аэродром входил в состав ВМФ России.

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аэродром до взрыва, maxar

Напомним: Утром 16 августа в районе села Майское Джанкойского района произошел пожар на площадке с боеприпасами.

После обеда 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.